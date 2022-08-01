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01 августа, 2022
 
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"Самая красивая женщина в мире", "Идеальное тело". 41-летняя Агилера снялась в белом купальнике. Фото

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Агилера: Любить себя для себя
Агилера: Любить себя для себя
Фото: xtina / Instagram

41-летняя американская певица Кристина Агилера 30 июля опубликовала в Instagram серию снимков, снятых на отдыхе в Испании.

Певица позировала в белом раздельном купальнике. Она снялась стоя у бассейна, а также сидя в шезлонге.

Агилера отметила, что находится в Испании.

"Любить себя для себя", – написала она.

"Самая красивая женщина в мире", – прокомментировала подписчица myfeverxtina.

Агилера снялась также в бассейне, продемонстрировав формы в мокром купальнике.

"Идеальное тело", – отметил фолловер _pauloeduardo1.

Контекст:

Кристина Агилера родилась 18 декабря 1980 года. Она обладательница шести премий "Грэмми" и одной "Латинской Грэмми". Награждена Государственным департаментом США за вклад в участие в борьбе с голодом. Является послом Всемирной продовольственной программы и ООН.

Теги: Испания, купальник, Кристина Агилера, певица, отдых, фото, бассейн
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