"Самая красивая женщина в мире", "Идеальное тело". 41-летняя Агилера снялась в белом купальнике. Фото

Певица позировала в белом раздельном купальнике. Она снялась стоя у бассейна, а также сидя в шезлонге.
Агилера отметила, что находится в Испании.
"Любить себя для себя", – написала она.
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"Самая красивая женщина в мире", – прокомментировала подписчица myfeverxtina.
Агилера снялась также в бассейне, продемонстрировав формы в мокром купальнике.
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"Идеальное тело", – отметил фолловер _pauloeduardo1.
Кристина Агилера родилась 18 декабря 1980 года. Она обладательница шести премий "Грэмми" и одной "Латинской Грэмми". Награждена Государственным департаментом США за вклад в участие в борьбе с голодом. Является послом Всемирной продовольственной программы и ООН.