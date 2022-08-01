"Самая красивая женщина в мире", "Идеальное тело". 41-летняя Агилера снялась в белом купальнике. Фото

Агилера: Любить себя для себя Фото: xtina / Instagram

Певица позировала в белом раздельном купальнике. Она снялась стоя у бассейна, а также сидя в шезлонге.

Агилера отметила, что находится в Испании.

"Любить себя для себя", – написала она.

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"Самая красивая женщина в мире", – прокомментировала подписчица myfeverxtina.

Агилера снялась также в бассейне, продемонстрировав формы в мокром купальнике.

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"Идеальное тело", – отметил фолловер _pauloeduardo1.