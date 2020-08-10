"Самая горячая королева всех времен". Агилера засветила фигуру в мокром платье

Американская певица Кристина Агилера позировала, стоя в бассейне.

Агилера: WAP заставил меня почувствовать себя таким образом Фото: xtina / Instagram

39-летняя американская певица Кристина Агилера разместила на своей странице в Instagram фото, на котором запечатлена в бассейне в белом облегающем платье.

"WAP заставил меня почувствовать себя таким образом", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #WAP got me feelin some type of way * Публикация от Christina Aguilera (@xtina) 8 Авг 2020 в 5:01 PDT

"Самая горячая королева всех времен", – прокомментировала xtinaquebec.

WAP – клип на клип на совместный трек американских певиц Cardi B и Megan Thee Stallion. В ролике снялись модели Кайли Дженнер и певицы Нормани, Росалия, Руби Роуз. Участницы ролика танцуют в бассейне, демонстрируя формы в белье.

Агилера родилась 18 декабря 1980 года. Она обладательница шести премий "Грэмми" и одной "Латинской премии Грэмми". Награждена Государственным департаментом США за вклад в участие в борьбе с голодом. Является послом Всемирной продовольственной программы и ООН.