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18 июня, 2020
 
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Агилера разделась в поддержку ЛГБТ-сообщества

Американская певица Кристина Агилера оголила тело, чтобы обратить внимание общества на права представителей ЛГБТ-сообщества.

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Агилера проявила гражданскую позицию, сфотографировавшись обнаженной на фоне флага ЛГБТ
Агилера проявила гражданскую позицию, сфотографировавшись обнаженной на фоне флага ЛГБТ
Фото: xtina / Instagram

39-летняя американская певица Кристина Агилера разместила на своей странице в Instagram фото, на котором запечатлена обнаженной на фоне флага ЛГБТ-сообщества.

По словам певицы, она испытывает гордость от того, что Верховный суд США на днях внес поправки в закон от 1964 года о запрете дискриминации на рабочем месте представителей ЛГБТ.

12 июня британский дизайнер Виктория Бекхэм на своей странице в Instagram заявила о благотворительной инициативе в поддержку бездомной британской молодежи из ЛГБТ-сообщества. 

Агилера родилась 18 декабря 1980 года. Она обладательница шести премий "Грэмми" и одной "Латинской премии Грэмми". Награждена Государственным департаментом США за вклад в участие в борьбе с голодом. Является послом Всемирной продовольственной программы и ООН.

Теги: ЛГБТ, Кристина Агилера, певица
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