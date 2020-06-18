Агилера разделась в поддержку ЛГБТ-сообщества

Американская певица Кристина Агилера оголила тело, чтобы обратить внимание общества на права представителей ЛГБТ-сообщества.

39-летняя американская певица Кристина Агилера разместила на своей странице в Instagram фото, на котором запечатлена обнаженной на фоне флага ЛГБТ-сообщества.

По словам певицы, она испытывает гордость от того, что Верховный суд США на днях внес поправки в закон от 1964 года о запрете дискриминации на рабочем месте представителей ЛГБТ.

12 июня британский дизайнер Виктория Бекхэм на своей странице в Instagram заявила о благотворительной инициативе в поддержку бездомной британской молодежи из ЛГБТ-сообщества.

Агилера родилась 18 декабря 1980 года. Она обладательница шести премий "Грэмми" и одной "Латинской премии Грэмми". Награждена Государственным департаментом США за вклад в участие в борьбе с голодом. Является послом Всемирной продовольственной программы и ООН.