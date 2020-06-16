"Мой выпускник!". Агилера показала взрослого сына

Американская певица Кристина Агилера показала, как выглядит ее 12-летний сын.

Агилера обратилась к сыну: Так горжусь тобой, моя любовь! Фото: xtina / Instagram

39-летняя американская певица Кристина Агилера разместила на своей странице в Instagram фото с сыном Максом Лайроном, сделанное в бассейне.



"Мой выпускник! Так горжусь тобой, моя любовь! Отправляю любовь и поздравления всем выпускникам в это время!" – написала она.

В 12-летнем возрасте в США ученики переходят в среднюю школу.

Агилера родилась 18 декабря 1980 года. Она обладательница шести премий "Грэмми" и одной "Латинской премии Грэмми". Награждена Государственным департаментом США за вклад в участие в борьбе с голодом. Является послом Всемирной продовольственной программы и ООН.

В 2005–2011 годах Агилера была замужем за маркетологом Джорданом Брэтманом. Он является отцом ее сына Макса Лайрона Брэтмана (2008).

С 2010 года певица состоит в фактическом браке с Мэттью Ратлером. В этих отношениях она родила своего второго ребенка – дочь Саммер Рэйн Ратлер (2014).