Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
16 июня, 2020
 
Новости

"Мой выпускник!". Агилера показала взрослого сына

Американская певица Кристина Агилера показала, как выглядит ее 12-летний сын.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Агилера обратилась к сыну: Так горжусь тобой, моя любовь!
Агилера обратилась к сыну: Так горжусь тобой, моя любовь!
Фото: xtina / Instagram

39-летняя американская певица Кристина Агилера разместила на своей странице в Instagram фото с сыном Максом Лайроном, сделанное в бассейне.

"Мой выпускник! Так горжусь тобой, моя любовь! Отправляю любовь и поздравления всем выпускникам в это время!" – написала она.

В 12-летнем возрасте в США ученики переходят в среднюю школу.

Агилера родилась 18 декабря 1980 года. Она обладательница шести премий "Грэмми" и одной "Латинской премии Грэмми". Награждена Государственным департаментом США за вклад в участие в борьбе с голодом. Является послом Всемирной продовольственной программы и ООН.

В 2005–2011 годах Агилера была замужем за маркетологом Джорданом Брэтманом. Он является отцом ее сына Макса Лайрона Брэтмана (2008).

С 2010 года певица состоит в фактическом браке с Мэттью Ратлером. В этих отношениях она родила своего второго ребенка – дочь Саммер Рэйн Ратлер (2014).

Теги: дети, Кристина Агилера, певица, выпускники
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Нардеп Мамка: По фактам коррупционных преступлений Павелко в Украине открыто семь уголовных производств
Нардеп Мамка: По фактам коррупционных преступлений Павелко в Украине открыто семь уголовных производств
Ирина МУЗЫЧЕНКО
  Переводчик Горбачева Палажченко: Тэтчер разбушевалась: "Ну что они наделали?! Какие же они после этого лидеры?"
  Переводчик Горбачева Палажченко: Тэтчер разбушевалась: "Ну что они наделали?! Какие же они после этого лидеры?"
Дмитрий ГОРДОН
Записки бывшего подполковника КГБ: Кем в действительности был художник Илья Глазунов
Записки бывшего подполковника КГБ: Кем в действительности был художник Илья Глазунов
Владимир ПОПОВ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS