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29 июля, 2022
 
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"Красавица. А татуха – просто огонь". Мозговая повторила позу Зеленской для недавней фотосессии

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Мозговая обнародовала новый снимок
Мозговая обнародовала новый снимок
Фото: Олена Мозгова / Facebook

Украинский продюсер Алена Мозговая 28 июля изменила главное фото профиля в Facebook.

На снимке Мозговая запечатлена в белой рубашке, джинсах и ковбойских сапогах. На левой руке продюсера видна татуировка с гербом Украины – трезубцем. 

Мозговая снялась сидя на ступеньках. Она повторила позу первой леди Украины – Елены Зеленской  – в фотосессии для Vogue.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=2190636947771397&set=a.102296846605428

"Прикольно. Как первая леди", – прокомментировала подписчица Елена Снегур.

"Красавица! А татуха просто огонь!" – отметила Алена Северенчук.

Контекст:

26 июля Vogue опубликовал фото цифровой обложки с изображением Зеленской. Снимок, который сделала в Киеве американский фотограф Энни Лейбовиц, вызвал широкое обсуждение в сети – некоторые раскритиковали жену Зеленского за то, что она позировала, сидя с широко расставленными ногами, но большинство украинских знаменитостей выступили в ее поддержку, запустив в сети фотофлешмоб с хештегом с хештегом #sitlikeagirl.

Его участницы публикуют свои фото, на которых запечатлены в позах, отстаивая свое право выглядеть на фото так, как им хочется.

Теги: трезубец, Vogue, Алена Мозговая, фотосессия, фото, татуировка, Елена Зеленская, продюсер, Энни Лейбовиц
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