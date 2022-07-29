"Красавица. А татуха – просто огонь". Мозговая повторила позу Зеленской для недавней фотосессии

На снимке Мозговая запечатлена в белой рубашке, джинсах и ковбойских сапогах. На левой руке продюсера видна татуировка с гербом Украины – трезубцем.

Мозговая снялась сидя на ступеньках. Она повторила позу первой леди Украины – Елены Зеленской – в фотосессии для Vogue.

"Прикольно. Как первая леди", – прокомментировала подписчица Елена Снегур.

"Красавица! А татуха просто огонь!" – отметила Алена Северенчук.

Контекст:

26 июля Vogue опубликовал фото цифровой обложки с изображением Зеленской. Снимок, который сделала в Киеве американский фотограф Энни Лейбовиц, вызвал широкое обсуждение в сети – некоторые раскритиковали жену Зеленского за то, что она позировала, сидя с широко расставленными ногами, но большинство украинских знаменитостей выступили в ее поддержку, запустив в сети фотофлешмоб с хештегом с хештегом #sitlikeagirl.

Его участницы публикуют свои фото, на которых запечатлены в позах, отстаивая свое право выглядеть на фото так, как им хочется.