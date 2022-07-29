49-летняя Клум выставила декольте на снимке с молодым мужем и его братом-близнецом. Фото

"Привет!" – написала она.

Клум снялась в купальнике. Она наклонилась к объективу, демонстрируя грудь в глубоком декольте.

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Контекст:

Хайди Клум 1 июня 2022 года исполнилось 49 лет. Модель сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen.

Клум – мать четверых детей. У нее есть дочери Хелен Бошовен Сэмюэль (2004) и Лу Сулола Сэмюэль (2009), сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль (2005) и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль (2006). Их отец – бывший муж модели, музыкант Сил.

Том и Билл Каулитцы – участники немецкой группы Tokio Hotel.