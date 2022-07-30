Шакире за неуплату налогов грозит €24 млн штрафа и лишение свободы сроком на восемь лет

Прокуратура утверждает, что артистка, проживая в Испании, не платила налоги в период с 2012-го по 2014-й год.
Адвокаты певицы отрицают все обвинения, дата первого судебного слушания пока что не называется.
Официально певица стала жить в Испании в 2015 году, отмечается в публикации.
Шакира (Исабель Мебарак Риполл) родилась 2 февраля 1977 года. Она – многократная номинантка музыкальных премий. Дебютный альбом Magia певица записала в 13 лет.
В марте 1996 года Шакира отправилась в свой первый международный тур Tour Pies Descalzos.
Певица снимается в кино и активно занимается благотворительностью.
От испанского футболиста Жерара Пике у Шакиры есть двое сыновей – Милан (2013) и Саша (2015).
Шакира и Пике официально расстались летом 2022 года. СМИ писали, что причиной расставания стали измены футболиста.