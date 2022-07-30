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30 июля, 2022
 
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Шакире за неуплату налогов грозит €24 млн штрафа и лишение свободы сроком на восемь лет

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Адвокаты Шакиры отрицают обвинения прокуратуры Испании
Адвокаты Шакиры отрицают обвинения прокуратуры Испании
Фото: ЕРА

Прокуратура Испании предъявила колумбийской артистке Шакире обвинение в неуплате налогов в размере €14,5 млн. Певице грозит наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет и штраф в размере €24 млн, сообщило 29 июля испанское издание El Pais.

Прокуратура утверждает, что артистка, проживая в Испании, не платила налоги в период с 2012-го по 2014-й год.

Адвокаты певицы отрицают все обвинения, дата первого судебного слушания пока что не называется. 

Официально певица стала жить в Испании в 2015 году, отмечается в публикации.

Контекст:

Шакира (Исабель Мебарак Риполл) родилась 2 февраля 1977 года. Она – многократная номинантка музыкальных премий. Дебютный альбом Magia певица записала в 13 лет. 

В марте 1996 года Шакира отправилась в свой первый международный тур Tour Pies Descalzos.

Певица снимается в кино и активно занимается благотворительностью.

От испанского футболиста Жерара Пике у Шакиры есть двое сыновей – Милан (2013) и Саша (2015). 

Шакира и Пике официально расстались летом 2022 года. СМИ писали, что причиной расставания стали измены футболиста.

Теги: Испания, прокуратура, штраф, обвинение, Шакира
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