Шакире за неуплату налогов грозит €24 млн штрафа и лишение свободы сроком на восемь лет

Прокуратура утверждает, что артистка, проживая в Испании, не платила налоги в период с 2012-го по 2014-й год.

Адвокаты певицы отрицают все обвинения, дата первого судебного слушания пока что не называется.

Официально певица стала жить в Испании в 2015 году, отмечается в публикации.