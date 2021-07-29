Бульвар Шоубиз
 
29 июля, 2021
 
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Шакире грозит тюремный срок за возможное уклонение от уплаты налогов

Прокуратура Барселоны обвиняет Шакиру в шести налоговых преступлениях
Прокуратура Барселоны обвиняет Шакиру в шести налоговых преступлениях
Фото: shakira / Instagram

Прокуратура Барселоны (Испания) завершила расследование по делу 44-летней колумбийской певицы Шакиры, которую подозревают в уклонении от уплаты налогов в размере 14,5 млн. Об этом 28 июля сообщило испанское издание El Pais.

Прокуратура обвиняет артистку в шести налоговых преступлениях – утверждается, что она, проживая в Испании, не платила налоги в период с 2012-го по 2014-й год. Издание отмечает, что Шакира может избежать судебного разбирательства, если заключит сделку со стороной обвинения. В случае признания ее виновной, певице может грозить тюремное заключение, срок которого не называется.

9 июля El Pais писало, что адвокаты Шакиры во время предварительных слушаний по делу об обвинении в уклонении от уплаты налогов заявили, что артистка в обозначенный период времени проживала на Багамских островах, а в Испании бывала лишь изредка.

В свою очередь налоговые инспекторы утверждают, что певица  на самом деле находилась в стране более 183 дней в год, а этого достаточно, чтобы являться налоговым резидентом и платить налоги со всех доходов, в том числе тех, которые были получены за рубежом.

Контекст:

Шакира (Исабель Мебарак Риполл) родилась 2 февраля 1977 года. Она – многократная номинантка музыкальных премий. Дебютный альбом Magia певица записала в 13 лет. В марте 1996 года Шакира отправилась в свой первый международный тур Tour Pies Descalzos. Помимо музыки, певица снимается в кино и активно занимается благотворительностью.

Шакира живет в гражданском браке с испанским футболистом Жераром Пике. Пара воспитывает двоих сыновей – Милана (2013) и Сашу (2015).

Теги: налоги, Барселона, скандал, Шакира, певица
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