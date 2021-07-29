Шакире грозит тюремный срок за возможное уклонение от уплаты налогов

Прокуратура обвиняет артистку в шести налоговых преступлениях – утверждается, что она, проживая в Испании, не платила налоги в период с 2012-го по 2014-й год. Издание отмечает, что Шакира может избежать судебного разбирательства, если заключит сделку со стороной обвинения. В случае признания ее виновной, певице может грозить тюремное заключение, срок которого не называется.

9 июля El Pais писало, что адвокаты Шакиры во время предварительных слушаний по делу об обвинении в уклонении от уплаты налогов заявили, что артистка в обозначенный период времени проживала на Багамских островах, а в Испании бывала лишь изредка.

В свою очередь налоговые инспекторы утверждают, что певица на самом деле находилась в стране более 183 дней в год, а этого достаточно, чтобы являться налоговым резидентом и платить налоги со всех доходов, в том числе тех, которые были получены за рубежом.