Шакира показала тренировку на роллердроме

Колумбийская певица Шакира поделилась с поклонниками новым видео.

В феврале 2021 года Шакире исполнится 44 года Фото: shakira / Instagram

Колумбийская певица Шакира 16 декабря в Instagram обнародовала видео своей тренировки на роллердроме, во время которой она уверенно скользит на скейте по неровной поверхности.

"Bowl fun!" – подписала ролик певица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Shakira (@shakira)

Шакира (Шакира Мебарак) родилась 2 февраля 1977 года. Она – многократная номинантка музыкальных премий. Дебютный альбом Magia певица записала в 13 лет. В марте 1996 года Шакира отправилась в свой первый международный тур Tour Pies Descalzos. Помимо музыки, певица снимается в кино и активно занимается благотворительностью.

Шакира живет в гражданском браке с испанским футболистом Жераром Пике. Пара воспитывает двоих сыновей – Милана (2013) и Сашу (2015).