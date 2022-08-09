Бульвар Шоубиз
 
09 августа, 2022
 
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"Ура!" 49-летняя Клум в купальнике попрыгала перед камерой

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Клум сообщила о премьере нового сезона шоу America's Got Talent
Клум сообщила о премьере нового сезона шоу America's Got Talent
Фото: heidiklum / Instagram

49-летняя немецкая модель Хайди Клум 9 августа опубликовала в Instagram ролик, снятый на пляже.

Клум предстала в раздельном купальнике и попрыгала перед камерой.

"Ура!" – написала она.

Клум отметила в посте шоу America's Got Talent ("У Америки есть талант"), судьей которого является.

"Шоу стартует завтра", – написала модель.

Контекст:

Шоу America's Got Talent выходит на американском канале NBC с 2006 года. В 2022 году выйдет 17 сезон.

Клум 1 июня 2022 года исполнилось 49 лет. Модель сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen.

Клум – мать четверых детей. У нее есть дочери Хелен Бошовен Сэмюэль (2004) и Лу Сулола Сэмюэль (2009), сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль (2005) и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль (2006). Их отец – бывший муж модели, музыкант Сил.

Нынешний супруг Клум, музыкант Том Каулитц моложе ее на 16 лет.

Теги: купальник, шоу, модель, Хайди Клум, бикини
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