"Приключения на попу найти элементарно". 39-летняя Седокова в Мексике заселфилась в микробикини в полный рост

Седокова поселилась в отеле, который позиционируют как бывшую виллу колумбийского наркобарона Фото: annasedokova / Instagram

Седокова сообщила, что остановилась в отеле, который позиционируют как бывшую виллу колумбийского наркобарона Пабло Эскобара. Певица уточнила, что ему принадлежала лишь часть земли, которая была тогда джунглями, а неподалеку находилось место, откуда он переправлял наркотики в другие назначения.

"И хотя эту маленькую гостиницу всего на 24 номера он и не строил, она великолепна и без этого. Хозяин гостиницы владеет большой коллекцией современного искусства, которая представлена на территории гостиницы. Буквально через каждые 10 метров арт-объекты. Словно ты живешь в музее современного искусства", – написала она.

Седокова добавила, что в этом отеле не разрешают отдыхать с детьми.

"Не забывайте, что это Мексика. И приключения на свою попу найти элементарно", – отметила она.

Певица обнародовала фото в микробикини. Она сделала селфи перед зеркалом, позируя в полный рост.

Фото: secretanna / Telegram