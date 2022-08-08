Бульвар Шоубиз
 
08 августа, 2022
 
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"Приключения на попу найти элементарно". 39-летняя Седокова в Мексике заселфилась в микробикини в полный рост

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Седокова поселилась в отеле, который позиционируют как бывшую виллу колумбийского наркобарона
Седокова поселилась в отеле, который позиционируют как бывшую виллу колумбийского наркобарона
Фото: annasedokova / Instagram

39-летняя украинская певица Анна Седокова, игнорирующая войну России против Украины, 7 августа в Telegram разместила снимки, сделанные на отдыхе в Мексике.

Седокова сообщила, что остановилась в отеле, который позиционируют как бывшую виллу колумбийского наркобарона Пабло Эскобара. Певица уточнила, что ему принадлежала лишь часть земли, которая была тогда джунглями, а неподалеку находилось место, откуда он переправлял наркотики в другие назначения.

"И хотя эту маленькую гостиницу всего на 24 номера он и не строил, она великолепна и без этого. Хозяин гостиницы владеет большой коллекцией современного искусства, которая представлена на территории гостиницы. Буквально через каждые 10 метров арт-объекты. Словно ты живешь в музее современного искусства", – написала она.

Седокова добавила, что в этом отеле не разрешают отдыхать с детьми.

"Не забывайте, что это Мексика. И приключения на свою попу найти элементарно", – отметила она.

Певица обнародовала фото в микробикини. Она сделала селфи перед зеркалом, позируя в полный рост.

Фото: annasedokova / Instagram
Фото: secretanna / Telegram

Контекст:

С 2002-го по 2004 год Анна Седокова была солисткой украинской группы "ВИА Гра". После ухода из коллектива она находилась в декрете. В апреле 2006 года певица начала сольную карьеру – под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню "Мое сердце".

Всего в дискографии Седоковой пять сольных студийных альбомов. Она живет в США и России.

После нападения РФ на Украину Седокова не высказывалась против войны. Она продолжает замалчивать российскую агрессию.

Теги: Мексика, купальник, Анна Седокова, ВИА Гра, певица, отдых, бикини
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