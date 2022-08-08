"Приключения на попу найти элементарно". 39-летняя Седокова в Мексике заселфилась в микробикини в полный рост

Седокова сообщила, что остановилась в отеле, который позиционируют как бывшую виллу колумбийского наркобарона Пабло Эскобара. Певица уточнила, что ему принадлежала лишь часть земли, которая была тогда джунглями, а неподалеку находилось место, откуда он переправлял наркотики в другие назначения.
"И хотя эту маленькую гостиницу всего на 24 номера он и не строил, она великолепна и без этого. Хозяин гостиницы владеет большой коллекцией современного искусства, которая представлена на территории гостиницы. Буквально через каждые 10 метров арт-объекты. Словно ты живешь в музее современного искусства", – написала она.
Седокова добавила, что в этом отеле не разрешают отдыхать с детьми.
"Не забывайте, что это Мексика. И приключения на свою попу найти элементарно", – отметила она.
Певица обнародовала фото в микробикини. Она сделала селфи перед зеркалом, позируя в полный рост.
С 2002-го по 2004 год Анна Седокова была солисткой украинской группы "ВИА Гра". После ухода из коллектива она находилась в декрете. В апреле 2006 года певица начала сольную карьеру – под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню "Мое сердце".
Всего в дискографии Седоковой пять сольных студийных альбомов. Она живет в США и России.
После нападения РФ на Украину Седокова не высказывалась против войны. Она продолжает замалчивать российскую агрессию.