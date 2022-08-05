Бульвар Шоубиз
 
05 августа, 2022
 
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Дорофеева поделилась романтическим снимком с Кацуриным. Фото

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Дорофеева провела время с новым бойфрендом
Дорофеева провела время с новым бойфрендом
Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Украинская певица Надя Дорофеева (Dorofeeva) 4 августа в Instagram Stories разместила совместное фото со своим бойфрендом, ресторатором Михаилом Кацуриным.

Дорофеева показала, как они вместе проводят время, сидя на скамейке. У Кацурина в руке чашка кофе, Дорофеева запечатлена с книгой "Общество молодых поэтов".

Снимок Дорофеева сопроводила эмодзи "сердце".

Фото: nadyadorofeeva / Instagram
Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Контекст:

Дорофеева 18 марта 2022 года заявила, что рассталась со своим мужем, украинским певцом Dantes. Такой же пост одновременно с ней опубликовал тогда и Dantes. Пара прожила вместе семь лет. Детей у них нет. 

3 апреля Dantes заявил, что на самом деле они расстались намного раньше. Оформлять развод пара пока не намерена – официально артисты остаются мужем и женой.

30 марта украинские СМИ сообщили, что новым избранником артистки является украинский ресторатор Михаил Кацурин. 21 июня Дорофеева и Кацурин подтвердили эти слухи

Ранее Кацурин состоял в отношениях со своим партнером по бизнесу Дарьей Кацуриной. У них есть двое детей. О том, что они больше не вместе, Кацурины сообщили 19 марта, на следующий день после заявления артистов. Для ресторатора это был второй брак. 

Теги: кофе, Надя Дорофеева, певица, фото, ресторатор, Dantes, Dorofeeva, Михаил Кацурин
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