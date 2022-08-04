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04 августа, 2022
 
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Приходько показала свои архивные снимки в позе, как у Зеленской в фотосессии для Vogue

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Приходько: Теперь эта поза называется "Сильная женщина". Ну, слава Богу
Приходько: Теперь эта поза называется "Сильная женщина". Ну, слава Богу
Фото: Анастасія Приходько / Facebook

Украинская певица Анастасия Приходько на своей странице в Facebook 3 августа поделилась собственными архивными снимками, на которых она запечатлена в такой же позе, как первая леди Украины Елена Зеленская в фотосессии для Vogue.

"Знаете, что обидно? А то, что в 2016-м и 2018-м годах мне говорили: "Настя, ну ты же девочка, что это за позы, кто так сидит? Ты что, пацан? А теперь эта поза называется "Сильная женщина". Ну, слава Богу", – написала она.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0cQuXpW2H2CBCenf3r5VV5BTJy1yHucfkVWu8Jpg5WzWubbfhefzg9HWu2v3Eyp3Dl&id=100007430375089

Контекст:

26 июля Vogue опубликовал фото цифровой обложки с изображением Зеленской. Снимок, который сделала в Киеве Лейбовиц, вызвал широкое обсуждение в сети – некоторые раскритиковали жену президента Украины Владимира Зеленского за то, что она позировала, сидя с широко расставленными ногами, но большинство украинских знаменитостей выступили в ее поддержку, запустив в сети фотофлешмоб с хештегом #sitlikeagirl.

Зеленская, реагируя на критику, назвала интервью и фотосессию для авторитетного американского издания Vogue еще одной возможностью рассказать многомиллионной аудитории издания о нападении РФ на Украину. "Лучше что-то сделать и получить критику, чем не делать ничего", – сказала она.

Приходько родилась в 1987 году в Киеве. В феврале 2021 года певица рассказывала, что она могла и не родиться – отец уговаривал мать сделать аборт. "Дед уговорил маму меня родить, поэтому дед меня и воспитывал", – рассказала артистка.

Приходько – заслуженная артистка Украины. В 2007 году она победила в российском телешоу "Фабрика звезд 7". В 2009 году представляла РФ на песенном конкурсе "Евровидение", где заняла 11-е место. После начала российской агрессии Приходько отказалась гастролировать в России. В дискографии артистки три альбома.

Теги: Анастасия Приходько, Vogue, фотосессия, женщины, певица, фото, Елена Зеленская
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