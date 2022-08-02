Каменских в шортах повторила позу Зеленской из фотосессии для Vogue. Фото

Каменских позировала сидя на ступеньках, как первая леди Украины в фотосессии американского фотографа Энни Лейбовиц.

"Девушки могут делать что угодно", – написала певица и сопроводила пост хештегом sitlikeagirl.

Эта же надпись на английском языке размещена на футболке, в которой снялась Каменских, – Girls Can Do Anything. Образ певица дополнила черными шортами и белыми кроссовками.

Контекст:

26 июля Vogue опубликовал фото цифровой обложки с изображением Зеленской. Снимок, который сделала в Киеве Лейбовиц, вызвал широкое обсуждение в сети – некоторые раскритиковали жену Зеленского за то, что она позировала, сидя с широко расставленными ногами, но большинство украинских знаменитостей выступили в ее поддержку, запустив в сети фотофлешмоб с хештегом #sitlikeagirl.

Зеленская, реагируя на критику, назвала интервью и фотосессию для авторитетного американского издания Vogue еще одной возможностью рассказать многомиллионной аудитории издания о нападении РФ на Украину. "Лучше что-то сделать и получить критику, чем не делать ничего", – сказала она.

Каменских выступала с рэпером Потапом (Алексеем Потапенко) в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы. Каменских начала сольную карьеру под именем NK. Она выпустила два студийных альбома.

23 мая 2019 года Каменских вышла замуж за Потапа.

За пять дней до начала полномасштабной войны России против Украины супруги выехали в Испанию. Сейчас Каменских выступает за границей с благотворительными концертами в поддержку своей страны. 22 апреля она открывала церемонию Latin American Music Awards 2022, напомнив гостям и зрителям о том, что Россия напала на Украину и совершает геноцид против украинцев.