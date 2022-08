Каменских в шортах повторила позу Зеленской из фотосессии для Vogue. Фото

Каменских позировала сидя на ступеньках, как первая леди Украины в фотосессии американского фотографа Энни Лейбовиц.

"Девушки могут делать что угодно", – написала певица и сопроводила пост хештегом sitlikeagirl.

Эта же надпись на английском языке размещена на футболке, в которой снялась Каменских, – Girls Can Do Anything. Образ певица дополнила черными шортами и белыми кроссовками.