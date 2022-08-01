Лейбовиц отреагировала на флешмоб в поддержку Зеленской после публикации снимка ее авторства на обложке авторитетного издания Vogue

31 июля Лейбовиц разместила в Instagram Stories фото обложки с фото Зеленской, опубликовав хештег #sitlikeagirl. С такой отметкой украинки публикуют свои фото, на которых запечатлены сидящими в таком положении, в каком им удобно.
Флешмоб стал ответом на критику обложки Vogue с изображением Зеленской.
26 июля Vogue опубликовал фото цифровой обложки с изображением Зеленской. Снимок, который сделала в Киеве Лейбовиц, вызвал широкое обсуждение в сети – некоторые раскритиковали жену Зеленского за то, что она позировала, сидя с широко расставленными ногами, но большинство украинских знаменитостей выступили в ее поддержку, запустив в сети фотофлешмоб с хештегом #sitlikeagirl.
Зеленская, реагируя на критику, назвала интервью и фотосессию для авторитетного американского издания Vogue еще одной возможностью рассказать многомиллионной аудитории издания о нападении РФ на Украину. "Лучше что-то сделать и получить критику, чем не делать ничего", – сказала она.