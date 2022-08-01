Лейбовиц отреагировала на флешмоб в поддержку Зеленской после публикации снимка ее авторства на обложке авторитетного издания Vogue

31 июля Лейбовиц разместила в Instagram Stories фото обложки с фото Зеленской, опубликовав хештег #sitlikeagirl. С такой отметкой украинки публикуют свои фото, на которых запечатлены сидящими в таком положении, в каком им удобно.

Флешмоб стал ответом на критику обложки Vogue с изображением Зеленской.

Скриншот: annieleibovitz / Instagram