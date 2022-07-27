"Произвели впечатление уставших, но несгибаемых людей". "Укрзалізниця" рассказала подробности визита Лейбовиц в Киев для съемки Зеленских

В публикации отмечается, что Зеленские произвели на Лейбовиц впечатление "уставших, но по-настоящему сильных и несгибаемых людей среди охваченной войной страны".
После фотосессии Лейбовиц встретилась с киевскими фотографами, а также посетила фотовыставку "Спасая будущее".
"В конце визита мы подарили ей репродукцию работы, произведшей на Энни Лейбовиц самое большое впечатление", – говорится в посте.
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Лейбовиц фотографировала многих знаменитостей и политиков, включая американского президента Джорджа Буша, британскую королеву Елизавету II.