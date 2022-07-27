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27 июля, 2022
 
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"Произвели впечатление уставших, но несгибаемых людей". "Укрзалізниця" рассказала подробности визита Лейбовиц в Киев для съемки Зеленских

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Лейбовиц получила в подарок от "Укрзалізниці" репродукцию картины, которая произвела на нее самое большое впечатление на выставке "Спасая будущее"
Лейбовиц получила в подарок от "Укрзалізниці" репродукцию картины, которая произвела на нее самое большое впечатление на выставке "Спасая будущее"
Фото: Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia / Facebook

Американский фотограф Эни Лейбовиц во время своего приезда в Киев в начале июля для проведения фотосессии с участием президента Украины Владимира Зеленского и его жены Елены также встретилась с киевскими фотографами. Об этом 26 июля сообщается на странице в Facebook.

В публикации отмечается, что Зеленские произвели на Лейбовиц впечатление "уставших, но по-настоящему сильных и несгибаемых людей среди охваченной войной страны".

После фотосессии Лейбовиц встретилась с киевскими фотографами, а также посетила фотовыставку "Спасая будущее".

"В конце визита мы подарили ей репродукцию работы, произведшей на Энни Лейбовиц самое большое впечатление", – говорится в посте.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/Ukrzaliznytsia/posts/pfbid023BT9SomcZUsULFw1YuzDnMRZpaMchgBN9J4CMC51ao4ksykXRuLvsTBfMdpznYsml

Контекст:

Лейбовиц фотографировала многих знаменитостей и политиков, включая американского президента Джорджа Буша, британскую королеву Елизавету II.

Теги: Владимир Зеленский, фотосессия, Елена Зеленская, Энни Лейбовиц
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