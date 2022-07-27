"Произвели впечатление уставших, но несгибаемых людей". "Укрзалізниця" рассказала подробности визита Лейбовиц в Киев для съемки Зеленских

Лейбовиц получила в подарок от "Укрзалізниці" репродукцию картины, которая произвела на нее самое большое впечатление на выставке "Спасая будущее" Фото: Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia / Facebook

В публикации отмечается, что Зеленские произвели на Лейбовиц впечатление "уставших, но по-настоящему сильных и несгибаемых людей среди охваченной войной страны".

После фотосессии Лейбовиц встретилась с киевскими фотографами, а также посетила фотовыставку "Спасая будущее".

"В конце визита мы подарили ей репродукцию работы, произведшей на Энни Лейбовиц самое большое впечатление", – говорится в посте.

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