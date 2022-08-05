Бульвар Шоубиз
 
05 августа, 2022
 
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Опубликован свежий снимок подросшей внучки Пугачевой. Фото

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У Пугачевой одна внучка и два внука
У Пугачевой одна внучка и два внука
Фото: orbakaite_k / Instagram

51-летняя российская певица Кристина Орбакайте 3 августа опубликовала в Instagram фото своей 10-летней дочери Клавдии, внучки 73-летней российской певицы Аллы Пугачевой.

"Клавдия – яидвалК встретились в "Зазеркалье", – написала Орбакайте.

Дочь певицы запечатлена наклонившейся вперед, напротив скульптуры девушки, стоящей в такой же позе.

Орбакайте скрыла возможность комментировать пост.

Контекст:

Кристина Орбакайте родилась 25 мая 1971 года. В 2005 году Орбакайте вышла замуж за Земцова, а в 2012 году у них родилась дочь Клавдия. Она первый ребенок для Земцова и третий – для Орбакайте. От предыдущих отношений у певицы есть два сына. Отцом старшего Никиты (1991) является ее бывший гражданский супруг, певец Владимир Пресняков. Младший Дени (1998) родился в браке с российским бизнесменом Русланом Байсаровым.

Орбакайте проживает в РФ, невзирая на то, что ее мать, Пугачева, со своим мужем, шоуменом Максимом Галкиным после нападения РФ на Украину переехали в Израиль.

Галкин в первые дни войны осудил нападение РФ на Украину. После этого в РФ началась травля артиста. Вскоре стало известно, что он вместе с женой и детьми уехал из России в Израиль.

Пугачева, комментируя эти слухи, подчеркнула, что они уехали в отпуск, а не эмигрировали. Галкин в апреле признался, что вынужден был вместе с семьей покинуть РФ, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества.

22 апреля Галкин заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам.

Украинская ведущая Маша Ефросинина 26 апреля сообщила, что Галкин после осуждения российской агрессии лишился имущества в РФ, а также против него заведено уголовное дело. По словам ведущей, об этом ей во время телефонного разговора рассказал сам артист.

Теги: Алла Пугачева, Кристина Орбакайте, певица, Клавдия Земцова, ребенок, фото, мать
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