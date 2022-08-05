Опубликован свежий снимок подросшей внучки Пугачевой. Фото

"Клавдия – яидвалК встретились в "Зазеркалье", – написала Орбакайте.

Дочь певицы запечатлена наклонившейся вперед, напротив скульптуры девушки, стоящей в такой же позе.

Орбакайте скрыла возможность комментировать пост.

Контекст:

Кристина Орбакайте родилась 25 мая 1971 года. В 2005 году Орбакайте вышла замуж за Земцова, а в 2012 году у них родилась дочь Клавдия. Она первый ребенок для Земцова и третий – для Орбакайте. От предыдущих отношений у певицы есть два сына. Отцом старшего Никиты (1991) является ее бывший гражданский супруг, певец Владимир Пресняков. Младший Дени (1998) родился в браке с российским бизнесменом Русланом Байсаровым.

Орбакайте проживает в РФ, невзирая на то, что ее мать, Пугачева, со своим мужем, шоуменом Максимом Галкиным после нападения РФ на Украину переехали в Израиль.