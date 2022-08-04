Тоня Матвиенко показала, как выглядит дом ее матери и их трогательную встречу после разлуки

До войны Тоня Матвиенко со своей семьей проживала в доме матери Фото: tonya_matvienko / Instagram

"Встреча с мамой", – подписала видео Тоня Матвиенко.

В ролике показано, как певица со своей младшей дочерью Ниной идут мимо дома, а затем поднимаются по лестнице. В этот момент человек с камерой открыл входную дверь и попросил Нину Матвиенко подойти к двери.

Певица появилась на пороге в бирюзовом сарафане – в момент съемки она находилась на кухне. Увидев дочь и внучку, Нина Матвиенко расплакалась.

Ранее Тоня Матвиенко говорила, что хотела сделать матери сюрприз, но ее не оказалось дома.

"Довели до слез", – отреагировали в сети.

"Так трогательно. Как хорошо, когда родные вместе. Скорой нам победы, и чтобы никогда война не разлучала родных", – написали фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тоня Матвієнко (@tonya_matvienko)