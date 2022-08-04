Тоня Матвиенко показала, как выглядит дом ее матери и их трогательную встречу после разлуки

"Встреча с мамой", – подписала видео Тоня Матвиенко.
В ролике показано, как певица со своей младшей дочерью Ниной идут мимо дома, а затем поднимаются по лестнице. В этот момент человек с камерой открыл входную дверь и попросил Нину Матвиенко подойти к двери.
Певица появилась на пороге в бирюзовом сарафане – в момент съемки она находилась на кухне. Увидев дочь и внучку, Нина Матвиенко расплакалась.
Ранее Тоня Матвиенко говорила, что хотела сделать матери сюрприз, но ее не оказалось дома.
"Довели до слез", – отреагировали в сети.
"Так трогательно. Как хорошо, когда родные вместе. Скорой нам победы, и чтобы никогда война не разлучала родных", – написали фолловеры.
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До войны Тоня Матвиенко со своей семьей проживала в доме матери, украинской певицы Нины Матвиенко. После нападения РФ на Украину певица вместе с дочерьми переехала в Португалию, а затем в Великобританию. Нина Матвиенко в это время оставалась в Украине.
Муж артистки, украинский певец Арсен Мирзоян остался в Украине и занимается волонтерской деятельностью.
3 августа Тоня Матвиенко сообщила, что вернулась в Украину.