Тоня Матвиенко вернулась из Великобритании в Украину и показала реакцию мужа на ее неожиданное появление у него на концерте. Видео

По словам Матвиенко, ее муж знал, что они с дочерью возвращаются в Украину, но не знал, что должны будут прийти к нему на концерт.
Также артистка призналась, что хотела своим приездом сделать сюрприз своей матери, украинской певице Нине Матвиенко, но ее не оказалось дома.
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До войны Тоня Матвиенко со своей семьей проживала в доме матери, украинской певицы Нины Матвиенко. После нападения РФ на Украину певица вместе с дочерьми переехала в Португалию, а затем в Великобританию.
Муж артистки, украинский певец Арсен Мирзоян остался в Украине и занимается волонтерской деятельностью.