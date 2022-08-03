Бульвар Шоубиз
 
03 августа, 2022
 
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Тоня Матвиенко вернулась из Великобритании в Украину и показала реакцию мужа на ее неожиданное появление у него на концерте. Видео

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По словам Тони Матвиенко, муж знал о ее приезде в Украину, но не ожидал появления на концерте
По словам Тони Матвиенко, муж знал о ее приезде в Украину, но не ожидал появления на концерте
Фото: tonya_matvienko / Instagram

Украинская певица Тоня Матвиенко 3 августа опубликовала в Instagram ролик, в котором был запечатлен момент ее встречи с мужем, украинским артистом Арсеном Мирзояном, которая стала для него неожиданностью.

По словам Матвиенко, ее муж знал, что они с дочерью возвращаются в Украину, но не знал, что должны будут прийти к нему на концерт. 

Также артистка призналась, что хотела своим приездом сделать сюрприз своей матери, украинской певице Нине Матвиенко, но ее не оказалось дома. 

Контекст:

До войны Тоня Матвиенко со своей семьей проживала в доме матери, украинской певицы Нины Матвиенко. После нападения РФ на Украину певица вместе с дочерьми переехала в Португалию, а затем в Великобританию

Муж артистки, украинский певец Арсен Мирзоян остался в Украине и занимается волонтерской деятельностью. 

Теги: война России против Украины, Антонина Матвиенко, семья, Арсен Мирзоян
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