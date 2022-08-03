Тоня Матвиенко вернулась из Великобритании в Украину и показала реакцию мужа на ее неожиданное появление у него на концерте. Видео

По словам Тони Матвиенко, муж знал о ее приезде в Украину, но не ожидал появления на концерте Фото: tonya_matvienko / Instagram

По словам Матвиенко, ее муж знал, что они с дочерью возвращаются в Украину, но не знал, что должны будут прийти к нему на концерт.

Также артистка призналась, что хотела своим приездом сделать сюрприз своей матери, украинской певице Нине Матвиенко, но ее не оказалось дома.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тоня Матвієнко (@tonya_matvienko)