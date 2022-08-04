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04 августа, 2022
 
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"Прошло 18 лет, как я встретила тебя". Самый молодой премьер-министр Финляндии Санна Марин показала свадебное фото

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Марин в 2018 году родила дочь
Марин в 2018 году родила дочь
Фото: ЕРА

Самый молодой премьер-министр в истории Финляндии Санна Марин 2 августа опубликовала в Instagram архивные фото, которые были сделаны в день ее бракосочетания два года назад с экс-футболистом Маркусом Ряйккененом.

"Прошло 18 лет с тех пор, как я встретила тебя. С годовщиной", – подписала снимки 36-летняя Марин.

С Ряйккененом она состоит в отношениях с 18 лет. Пара поженилась за несколько месяцев до рождения дочери Эммы, которая родилась 20 января 2018 года.

Контекст:

Санна Марин стала премьер-министром Финляндии в декабре 2019 года. На тот момент ей было 34 года. 

Ее называют самым молодым премьер-министром за всю историю Финляндии. Ранее политик занимала должность министра транспорта и коммуникаций. Она на два года младше предыдущего рекордсмена – премьер-министра Эска Ахо, который был избран в возрасте 36 лет. 

У Марин есть степень магистра в области административных исследований. 

В мае 2022 года Марин посетила освобожденные от российских оккупантов Бучу и Ирпень в Киевской области, а во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским заявила о поддержке Украины в ее противостоянии агрессору.

Теги: Финляндия, свадьба, премьер-министр, Санна Марин
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