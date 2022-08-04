"Прошло 18 лет, как я встретила тебя". Самый молодой премьер-министр Финляндии Санна Марин показала свадебное фото

"Прошло 18 лет с тех пор, как я встретила тебя. С годовщиной", – подписала снимки 36-летняя Марин.

С Ряйккененом она состоит в отношениях с 18 лет. Пара поженилась за несколько месяцев до рождения дочери Эммы, которая родилась 20 января 2018 года.

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