"Гусеница или сарделька?" Каминская снялась в сильно облегающей одежде

Певица позировала в черных сильно облегающих спортивных шортах и голубом топе с глубоким декольте. Она снялась сидя на траве, а также стоя в лифте перед зеркалом.

"Гусеница или сарделька?" – спросила она.

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Контекст:

Каминская родилась 16 июля 1984 года в Одессе. Она бывшая участница украинской группы "НеАнгелы". 4 марта 2021 года стало известно о прекращении деятельности коллектива. Каминская дебютировала как сольная певица.

После нападения РФ на Украину она эвакуировалась в Нидерланды с детьми и матерью.

Певица осудила пользователей сети, критикующих ее за использование русского языка и эвакуацию за границу во время войны России против Украины.