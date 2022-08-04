"Это тот случай, когда намного лучше оригинала". Цибульская исполнила песню Loboda на украинском языке. Видео

"Как тебе эта версия?" – поинтересовалась певица.
В ролике она предстала в новом образе, сменив прическу.
"Это тот случай, когда намного лучше оригинала", – отреагировали подписчики.
"Надо выпускать альбом с переводами", – посоветовали певице поклонники.
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В конце июля Цибульская в своем микроблоге инициировала авторский проект, в рамках которого представляет известные русскоязычные песни украинских артистов в украинском переводе.
Она уже показала, как звучит на украинском языке хит украинской артистки Насти Каменских "Красное вино" и песня Тины Кароль "Скандал".