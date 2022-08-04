"Это тот случай, когда намного лучше оригинала". Цибульская исполнила песню Loboda на украинском языке. Видео

Цибульская: Как тебе эта версия? Фото: cybulskaya / Instagram

"Как тебе эта версия?" – поинтересовалась певица.

В ролике она предстала в новом образе, сменив прическу.

"Это тот случай, когда намного лучше оригинала", – отреагировали подписчики.

"Надо выпускать альбом с переводами", – посоветовали певице поклонники.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Оля Цибульська (@cybulskaya)