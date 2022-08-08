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08 августа, 2022
 
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49-летняя Клум в миниатюрном бикини снялась в полный рост. Видео

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Клум 1 июня 2022 года исполнилось 49 лет
Клум 1 июня 2022 года исполнилось 49 лет
Фото: heidiklum / Instagram

49-летняя немецкая модель Хайди Клум 7 августа опубликовала в Instagram ролик, в котором прошлась перед камерой.

Клум снялась в миниатюрном купальнике-бикини с узкими плавками.

Модель с мокрыми распущенными волосами продемонстрировала дефиле на летней террасе.

Контекст:

Хайди Клум 1 июня 2022 года исполнилось 49 лет. Модель сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen.

Клум – мать четверых детей. У нее есть дочери Хелен Бошовен Сэмюэль (2004) и Лу Сулола Сэмюэль (2009), сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль (2005) и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль (2006). Их отец – бывший муж модели, музыкант Сил.

Нынешний супруг Клум, музыкант Том Каулитц моложе ее на 16 лет.

Теги: фигура, купальник, модель, Хайди Клум, бикини, ролик, плавки
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