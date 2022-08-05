"Это пятница". Клум снялась в бикини, сидя на песке перед объективом

"Это пятница", – подписала она публикацию.

В ролике Клум позирует, сидя на песке боком к объективу.

Контекст:

Хайди Клум родилась в 1973 году в Германии. В 1993 году Клум переехала в США.

Всемирная известность пришла к ней в 1998 году, когда ее фото в купальнике было напечатано на обложке американского журнала Sports Illustrated. Кроме того, Клум стала одной из ведущих моделей бренда нижнего белья Victoria's Secret. В 2008 году она вошла в список 15 богатейших моделей мира по данным Forbes.