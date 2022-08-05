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05 августа, 2022
 
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"Это пятница". Клум снялась в бикини, сидя на песке перед объективом

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Клум родилась в 1973 году
Клум родилась в 1973 году
Фото: heidiklum / Instagram

49-летняя немецкая супермодель и телеведущая Хайди Клум 5 августа на своей странице в Instagram опубликовала видео, в котором запечатлена в бикини во время отдыха на пляже.

"Это пятница", – подписала она публикацию.

В ролике Клум позирует, сидя на песке боком к объективу. 

Контекст:

Хайди Клум родилась в 1973 году в Германии. В 1993 году Клум переехала в США.

Всемирная известность пришла к ней в 1998 году, когда ее фото в купальнике было напечатано на обложке американского журнала Sports Illustrated. Кроме того, Клум стала одной из ведущих моделей бренда нижнего белья Victoria's Secret. В 2008 году она вошла в список 15 богатейших моделей мира по данным Forbes.

Теги: пляж, купальник, отдых, Хайди Клум
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