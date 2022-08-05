"Самая красивая женщина во вселенной". Белла Хадид снялась в нижнем белье в постели

Хадид снялась в синем нижнем белье в постели леопардовой расцветки.

"Порхай, как бабочка, жаль, как пчела", – написала она.

"Самая красивая женщина во вселенной", – прокомментировала подписчица zeylovesicedcoffee.

Контекст:

Белла Хадид родилась 9 октября 1996 года в Лос-Анджелесе в семье телеведущей и бывшей модели Иоланды Хадид и американского мультимиллионера палестинского происхождения Мохамеда Хадида.

В 2014 году она подписала первый модельный контракт. Через два года победила в номинации "Модель года" на премии First Annual Fashion Los Angeles Awards, была признана моделью 2016 года по версии более 250 специалистов в области моды на влиятельном портале Models.com, а также вошла в список топ-50 моделей мира.