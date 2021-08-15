  "Нервничала в этом платье". Хадид рассказала об образе на красной дорожке, за который ей стыдно

В частности, Хадид отметила, что чувствовала себя неловко в красном атласном платье с высоким разрезом и открытой спиной от Alexandre Vauthier. В этом наряде Белла позировала на Каннском кинофестивале в 2016 году.
"Я нервничала в этом платье, выглядела очень сексуально и все такое. Я все еще нервничала из-за камер, огромного количество макияжа и этого разреза. Мне до сих пор стыдно за тот момент, хотя платье великолепное – просто это не похоже на меня. Тогда и появилась Белинда, мое альтер-эго. Но я ее полная противоположность", – рассказала модель.
74-й Каннский кинофестиваль проходил с 6-го по 17 июля на французском Лазурном берегу. Это первое с начала пандемии столь крупное мероприятие, на которое съехались многие мировые знаменитости.
Белла Хадид родилась 9 октября 1996 года в Лос-Анджелесе в семье телеведущей и бывшей модели Иоланды Хадид и американского мультимиллионера палестинского происхождения Мохамеда Хадида.
В 2014 году она подписала первый модельный контракт. Через два года победила в номинации "Модель года" на премии First Annual Fashion Los Angeles Awards, была признана моделью 2016 года по версии более 250 специалистов в области моды на влиятельном портале Models.com, а также вошла в список топ-50 моделей мира.
Белла заняла девятое место в списке самых высокооплачиваемых моделей мира в 2017 году по версии Forbes. Доход модели составил $6 млн.