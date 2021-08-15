  "Нервничала в этом платье". Хадид рассказала об образе на красной дорожке, за который ей стыдно

В частности, Хадид отметила, что чувствовала себя неловко в красном атласном платье с высоким разрезом и открытой спиной от Alexandre Vauthier. В этом наряде Белла позировала на Каннском кинофестивале в 2016 году.

Фото: EPA

Фото: EPA

"Я нервничала в этом платье, выглядела очень сексуально и все такое. Я все еще нервничала из-за камер, огромного количество макияжа и этого разреза. Мне до сих пор стыдно за тот момент, хотя платье великолепное – просто это не похоже на меня. Тогда и появилась Белинда, мое альтер-эго. Но я ее полная противоположность", – рассказала модель.

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Видео: Vogue / YouTube