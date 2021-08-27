Кайли Дженнер разделась для российского глянца

Кайли Дженнер является самой высокооплачиваемой знаменитостью по версии издания Forbes Фото: kyliejenne / Instagram

На заглавном фото актриса позирует в кадре, полулежа на полу, раскинув в стороны ноги. На втором снимке она запечатлена стоя, сжимая перед собой руки.

Модель отметила, что принимала участие в съемках для российского издания Elle.

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На странице редакции в Instagram размещены фото обложки, на которой Дженнер запечатлена в пальто, надетом на голое тело, высоких сапогах и перчатках.

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