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29 июля, 2022
 
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"Мое счастливое место". Берри сделала селфи в купальнике на фоне заката

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Берри родилась в 1966 году
Берри родилась в 1966 году
Фото: ЕРА

Американская актриса Холли Берри 29 июля разместила в Instagram селфи, на котором запечатлена в черном бикини на фоне заката.

"Вернулась обратно в мое счастливое место",  подписала снимок знаменитость. 

Контекст:

Холли Берри родилась 14 августа 1966 года в американском Кливленде (штат Огайо). В середине 1980-х выиграла несколько конкурсов красоты, стала первой афроамериканской представительницей США на "Мисс мира" в 1986 году, где заняла шестое место.

Берри дебютировала на экране в конце 1980-х в мини-сериале "Живые куклы". Известность пришла к ней спустя два года, после роли в фильме Спайка Ли "Тропическая лихорадка". Самые известные картины с участием Берри – "Женщина-кошка", "Готика", "Люди Икс".

За роль в фильме "Бал монстров" Берри получила "Оскар". Она стала первой афроамериканкой, получившей эту кинопремию в номинации "Лучшая женская роль".

Теги: купальник, Холли Берри, лето
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