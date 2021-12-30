Бульвар Шоубиз
 
30 декабря, 2021
 
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"Прекрасная львица!" 55-летняя Холли Берри показала фото с распущенными волосами без укладки

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Новое фото Холли Берри набрало почти 145 тыс. лайков
Новое фото Холли Берри набрало почти 145 тыс. лайков
Фото: halleberry / Instagram

Американская актриса Холли Берри 29 декабря запостила в Instagram свой новый портрет, на котором запечатлена в полупрозрачной черной накидке и с распущенными волосами. 55-летняя артистка позирует, близко наклонившись к объективу.

"Спасибо влажности, всегда хотела стать Королем Львом", ­– подписала снимок актриса, имея в виду, что от влажности ее волосы приобрели дополнительный объем и стали виться.

Пост набрал почти 145 тыс. лайков.

"Прекрасная львица!" – прокомментировал pjkauf92.

"Красота вне времени", – считает asbury80.

Контекст:

Холли Берри родилась 14 августа 1966 года в американском Кливленде, штат Огайо. В середине 1980-х выиграла несколько конкурсов красоты, стала первой афроамериканской представительницей США на "Мисс мира" в 1986 году, где заняла шестое место.

Берри дебютировала на экране в конце 1980-х в мини-сериале "Живые куклы". Известность пришла к ней спустя два года, после роли в фильме Спайка Ли "Тропическая лихорадка". Самые известные картины с участием Берри – "Женщина-кошка", "Готика", "Люди Икс".

За роль в фильме "Бал монстров" Берри получила "Оскар". Она стала первой афроамериканкой, получившей эту кинопремию в номинации "Лучшая женская роль".

Теги: Холли Берри, женщины, актриса, фото, прическа
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