Бойфренд 55-летней Холли Берри показал фото актрисы в сексуальных позах

В сентябре 2020 года Холли Берри подтвердила роман с Ван Хантом Фото: halleberry / Instagram

55-летняя Берри запечатлена в черном топе-бюстье и черных брюках, а 51-летний Хант заметен на снимках в отражении стекла.

"Моя автоматическая женщина", – подписал он публикацию.

"Люблю эти снимки, и как вы оба счастливы", – прокомментировала leahguerrahomes.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от van hunt (@vanhunt)

30 ноября на странице Берри в Instagram было опубликовано видео, на котором актриса показала, как позировала Ханту под музыку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Halle Berry (@halleberry)