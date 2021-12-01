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01 декабря, 2021
 
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Бойфренд 55-летней Холли Берри показал фото актрисы в сексуальных позах

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В сентябре 2020 года Холли Берри подтвердила роман с Ван Хантом
В сентябре 2020 года Холли Берри подтвердила роман с Ван Хантом
Фото: halleberry / Instagram

Американский певец, композитор и мультиинструменталист Ван Хант 1 декабря на своей странице в Instagram опубликовал серию фото, на которых ему позирует американская актриса Холли Берри с бокалом в руке. На фото она принимает эротические позы, приседая и раздвигая ноги.

55-летняя Берри запечатлена в черном топе-бюстье и черных брюках, а 51-летний Хант заметен на снимках в отражении стекла.

"Моя автоматическая женщина", – подписал он публикацию.

"Люблю эти снимки, и как вы оба счастливы", – прокомментировала leahguerrahomes.

30 ноября на странице Берри в Instagram было опубликовано видео, на котором актриса показала, как позировала Ханту под музыку.

Контекст:

Холли Берри и Ван Хант начали встречаться летом 2020 года. В августе актриса сначала опубликовала в Instagram фото с мужскими ногами, в сентябре она поделилась снимком в майке с именем Ван Ханта и подписью "Теперь вы знаете", а позже она подтвердила роман и обнародовала первое совместное фото.

Теги: Холли Берри, актриса, певец, Ван Хант
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