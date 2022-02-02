"Сладкая и горячая конфетка". 55-летняя Холли Берри восхитила сеть образом в миниплатье

Образ актрисы в кадре дополнили черные туфли с серебристыми декором без задника от французского модного дома Givenchy.

Публикация Берри собрала больше 140 тыс. лайков в соцсети, а в комментариях подписчики написали множество комплиментов.

"Petit Bonbon по-французски, или сладкая и горячая конфетка", – прокомментировал пользователь lui_qui_la_fait.

"Вечная красота", – написал papaloco72.

"Горяча. Отличные ноги", – отметил jerrellstamps.

Контекст:

Холли Берри родилась 14 августа 1966 года в американском Кливленде (штат Огайо). В середине 1980-х выиграла несколько конкурсов красоты, стала первой афроамериканской представительницей США на "Мисс мира" в 1986 году, где заняла шестое место.

Берри дебютировала на экране в конце 1980-х в мини-сериале "Живые куклы". Известность пришла к ней спустя два года, после роли в фильме Спайка Ли "Тропическая лихорадка". Самые известные картины с участием Берри – "Женщина-кошка", "Готика", "Люди Икс".

За роль в фильме "Бал монстров" Берри получила "Оскар". Она стала первой афроамериканкой, получившей эту кинопремию в номинации "Лучшая женская роль".