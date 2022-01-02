"Ну, это официально". Фото поцелуя Холли Берри с бойфрендом заставило поклонников думать, что она вышла замуж

"Ну, это официально", – подписала публикацию 55-летняя Берри, добавив к ней второе фото-селфи с 51-летним Хантом и подписью "Это 2022!".
За несколько часов после появления в соцсети снимки актрисы собрали больше 230 тыс. лайков.
"Поздравляю вас! Красивые!" – прокомментировал фото американский актер и рестлер Дуэйн (Скала) Джонсон.
"Я кричу! Мои поздравления!" – написала tiaratwill.
"Люди, они не поженились. Это просто пост, в котором она сообщила, что официально наступил 2022 год, и сфотографировалась со своим парнем. Я пока не поздравляю, но мне нравится поза Холли Берри", – отреагировал jpeakauthor.
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Холли Берри и Ван Хант начали встречаться летом 2020 года. В августе актриса сначала опубликовала в Instagram фото с мужскими ногами, в сентябре она поделилась снимком в майке с именем Ван Ханта и подписью "Теперь вы знаете", а позже она подтвердила роман и обнародовала первое совместное фото.
Берри родилась 14 августа 1966 года в американском Кливленде (штат Огайо). В середине 1980-х выиграла несколько конкурсов красоты, стала первой афроамериканской представительницей США на "Мисс мира" в 1986 году, где заняла шестое место.
Берри дебютировала на экране в конце 1980-х в мини-сериале "Живые куклы". Известность пришла к ней спустя два года, после роли в фильме Спайка Ли "Тропическая лихорадка". Самые известные картины с участием Берри – "Женщина-кошка", "Готика", "Люди Икс".
За роль в фильме "Бал монстров" Берри получила "Оскар". Она стала первой афроамериканкой, получившей эту кинопремию в номинации "Лучшая женская роль".