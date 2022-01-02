"Ну, это официально". Фото поцелуя Холли Берри с бойфрендом заставило поклонников думать, что она вышла замуж

"Ну, это официально", – подписала публикацию 55-летняя Берри, добавив к ней второе фото-селфи с 51-летним Хантом и подписью "Это 2022!".

За несколько часов после появления в соцсети снимки актрисы собрали больше 230 тыс. лайков.

"Поздравляю вас! Красивые!" – прокомментировал фото американский актер и рестлер Дуэйн (Скала) Джонсон.

"Я кричу! Мои поздравления!" – написала tiaratwill.

"Люди, они не поженились. Это просто пост, в котором она сообщила, что официально наступил 2022 год, и сфотографировалась со своим парнем. Я пока не поздравляю, но мне нравится поза Холли Берри", – отреагировал jpeakauthor.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Halle Berry (@halleberry)