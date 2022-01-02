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02 января, 2022
 
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"Ну, это официально". Фото поцелуя Холли Берри с бойфрендом заставило поклонников думать, что она вышла замуж

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Холли Берри подтвердила свой роман с Ван Хантом в сентябре 2021 года
Холли Берри подтвердила свой роман с Ван Хантом в сентябре 2021 года
Фото: halleberry / Instagram

Голливудская актриса Холли Берри 2 января на своей странице в Instagram поделилась новыми снимками, на одном из которых запечатлен ее поцелуй с бойфрендом, американским певцом Ван Хантом на фоне панорамного окна с видом на океан. В комментариях подписчики поздравили актрису с замужеством.

"Ну, это официально", – подписала публикацию 55-летняя Берри, добавив к ней второе фото-селфи с 51-летним Хантом и подписью "Это 2022!".

За несколько часов после появления в соцсети снимки актрисы собрали больше 230 тыс. лайков.

"Поздравляю вас! Красивые!" – прокомментировал фото американский актер и рестлер Дуэйн (Скала) Джонсон.

"Я кричу! Мои поздравления!" – написала tiaratwill.

"Люди, они не поженились. Это просто пост, в котором она сообщила, что официально наступил 2022 год, и сфотографировалась со своим парнем. Я пока не поздравляю, но мне нравится поза Холли Берри", – отреагировал jpeakauthor.

Контекст:

Холли Берри и Ван Хант начали встречаться летом 2020 года. В августе актриса сначала опубликовала в Instagram фото с мужскими ногами, в сентябре она поделилась снимком в майке с именем Ван Ханта и подписью "Теперь вы знаете", а позже она подтвердила роман и обнародовала первое совместное фото.

Берри родилась 14 августа 1966 года в американском Кливленде (штат Огайо). В середине 1980-х выиграла несколько конкурсов красоты, стала первой афроамериканской представительницей США на "Мисс мира" в 1986 году, где заняла шестое место.

Берри дебютировала на экране в конце 1980-х в мини-сериале "Живые куклы". Известность пришла к ней спустя два года, после роли в фильме Спайка Ли "Тропическая лихорадка". Самые известные картины с участием Берри – "Женщина-кошка", "Готика", "Люди Икс".

За роль в фильме "Бал монстров" Берри получила "Оскар". Она стала первой афроамериканкой, получившей эту кинопремию в номинации "Лучшая женская роль".

Теги: Холли Берри, актриса, поздравление, поцелуй, Ван Хант
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