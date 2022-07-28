"Чем дальше от Мордора, тем больше счастья на лицах", "Какой у Аллы потрясающий образ". Галкин снял на видео прогулку Пугачевой с детьми

"А куда это вы без меня?" – поинтересовался шоумен, снимая семью со спины.

"А мы думали ты с нами. Отстал", – повернулась к мужу Пугачева, после чего в кадре появился и он сам.

Пугачева выбрала для съемки черное длинное платье свободного кроя с капюшоном, дополнив образ белыми кроссовками на массивной подошве.

Галкин не уточнил, где именно был снят ролик, но накануне он сообщил, что они с семьей находятся в Юрмале.

"Она покруче выглядит некоторых 20-летних", – написали фолловеры, подразумевая образ Пугачевой.

"Какой у Аллы Борисовны потрясающий образ. Красавица", – отреагировали поклонники.

"Вот, адекватные люди в кадре. Причем, чем дальше от Мордора, тем больше счастья на лицах", – прокомментировали видео пользователи сети.