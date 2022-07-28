"Чем дальше от Мордора, тем больше счастья на лицах", "Какой у Аллы потрясающий образ". Галкин снял на видео прогулку Пугачевой с детьми

"А куда это вы без меня?" – поинтересовался шоумен, снимая семью со спины.
"А мы думали ты с нами. Отстал", – повернулась к мужу Пугачева, после чего в кадре появился и он сам.
Пугачева выбрала для съемки черное длинное платье свободного кроя с капюшоном, дополнив образ белыми кроссовками на массивной подошве.
Галкин не уточнил, где именно был снят ролик, но накануне он сообщил, что они с семьей находятся в Юрмале.
"Она покруче выглядит некоторых 20-летних", – написали фолловеры, подразумевая образ Пугачевой.
"Какой у Аллы Борисовны потрясающий образ. Красавица", – отреагировали поклонники.
"Вот, адекватные люди в кадре. Причем, чем дальше от Мордора, тем больше счастья на лицах", – прокомментировали видео пользователи сети.
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Галкин женат на российской певице Алле Пугачевой. Они поженились в 2011 году. В 2017-м обвенчались. Дети пары – Лиза и Гарри – двойняшки. Их 18 сентября 2013 года родила суррогатная мать. У Пугачевой от прошлых отношений есть взрослая дочь – певица Кристина Орбакайте.
В первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину Галкин осудил нападение России. После этого в РФ началась травля артиста. Вскоре стало известно, что он с Пугачевой и детьми уехал из России в Израиль.
Галкин в апреле признался, что вынужден был вместе с семьей покинуть РФ, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества.
На протяжении последних месяцев Галкин неоднократно осуждал действия российских властей и армии. 22 апреля он заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам.
На своих концертах он высмеивает руководство и президента РФ.