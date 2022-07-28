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28 июля, 2022
 
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"Чем дальше от Мордора, тем больше счастья на лицах", "Какой у Аллы потрясающий образ". Галкин снял на видео прогулку Пугачевой с детьми

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У Пугачевой трое детей
У Пугачевой – трое детей
Фото: allapugachevaandherfamily / Instagram

Российский шоумен Максим Галкин 27 июля в Instagram разместил ролик, который снял во время семейной прогулки с женой, российской певицей Аллой Пугачевой и детьми.

"А куда это вы без меня?" – поинтересовался шоумен, снимая семью со спины.

"А мы думали ты с нами. Отстал", – повернулась к мужу Пугачева, после чего в кадре появился и он сам.

Пугачева выбрала для съемки черное длинное платье свободного кроя с капюшоном, дополнив образ белыми кроссовками на массивной подошве.

Галкин не уточнил, где именно был снят ролик, но накануне он сообщил, что они с семьей находятся в Юрмале

"Она покруче выглядит некоторых 20-летних", – написали фолловеры, подразумевая образ Пугачевой.

"Какой у Аллы Борисовны потрясающий образ. Красавица", – отреагировали поклонники.

"Вот, адекватные люди в кадре. Причем, чем дальше от Мордора, тем больше счастья на лицах", – прокомментировали видео пользователи сети.

Контекст:

Галкин женат на российской певице Алле Пугачевой. Они поженились в 2011 году. В 2017-м обвенчались. Дети пары – Лиза и Гарри – двойняшки. Их 18 сентября 2013 года родила суррогатная мать. У Пугачевой от прошлых отношений есть взрослая дочь – певица Кристина Орбакайте.

В первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину Галкин осудил нападение России. После этого в РФ началась травля артиста. Вскоре стало известно, что он с Пугачевой и детьми уехал из России в Израиль.

Галкин в апреле признался, что вынужден был вместе с семьей покинуть РФ, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества.

На протяжении последних месяцев Галкин неоднократно осуждал действия российских властей и армии. 22 апреля он заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам.

На своих концертах он высмеивает руководство и президента РФ.

Теги: Алла Пугачева, Латвия, дети, Юрмала, платье, Максим Галкин, певица
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