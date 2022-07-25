"Лиза невероятной красоты растет!", "Как выросла". Галкин показал, как дочь делает ему массаж

"Массаж от Лизы три года спустя. Июль 2019 против июля 2022-го", – написал он.

В ролике Галкин поэтапно показал кадры из видео 2019 и 2022 годов.

"Лиза невероятной красоты растет! Умничка", – прокомментировала подписчица julia.kolchatova.

"Как выросла", – написала alla_orfey_love.

Контекст:

Лиза – дочь Галкина и его жены, 73-летней певицы Аллы Пугачевой. У Лизы есть также брат Гарри. Они двойняшки. Их 18 сентября 2013 года родила суррогатная мать.

Галкин в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину осудил нападение России. После этого в РФ началась травля артиста. Вскоре стало известно, что он вместе с Пугачевой и детьми Лизой и Гарри уехал из России в Израиль, так как в России стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества.

На протяжении последних месяцев Галкин неоднократно осуждал действия российских властей и армии РФ. 22 апреля он заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам.