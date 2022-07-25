"Едим все свое. Огурцы вот такие!" Галкин похвастался урожаем со своего огорода в Юрмале и заговорил на грузинском. Видео

Галкин и Пугачева поженились в 2011 году Фото: allapugachevaandherfamily / Instagram

"У нас, кстати, здесь, в Юрмале, тоже есть огород. Едим все свое, – признался шоумен. – Огурцы вот такие! Потрясающие помидоры, укроп. Цветут сейчас кабачки – красота невероятная".

В конце видео артист, рекламируя свои осенние концерты в Грузии, перешел на грузинский язык.