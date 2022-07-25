Бульвар Шоубиз
 
25 июля, 2022
 
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"Едим все свое. Огурцы вот такие!" Галкин похвастался урожаем со своего огорода в Юрмале и заговорил на грузинском. Видео

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Галкин и Пугачева поженились в 2011 году
Галкин и Пугачева поженились в 2011 году
Фото: allapugachevaandherfamily / Instagram

Российский шоумен Максим Галкин 25 июля разместил в Instagram ролик, в котором похвастался собственным урожаем из кабачков, помидоров и огурцов. Он сообщил, что вырастил это на собственном огороде, который расположен в Юрмале (Латвия).

"У нас, кстати, здесь, в Юрмале, тоже есть огород. Едим все свое, – признался шоумен. – Огурцы вот такие! Потрясающие помидоры, укроп. Цветут сейчас кабачки  – красота невероятная".

В конце видео артист, рекламируя свои осенние концерты в Грузии, перешел на грузинский язык. 

Контекст:

Галкин женат на российской певице Алле Пугачевой. Они поженились в 2011 году. В 2017-м обвенчались. Дети пары – Лиза и Гарри – двойняшки. Их 18 сентября 2013 года родила суррогатная мать. У Пугачевой от прошлых отношений есть взрослая дочь – певица Кристина Орбакайте.

В первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину Галкин осудил нападение России. После этого в РФ началась травля артиста. Вскоре стало известно, что он с Пугачевой и детьми уехал из России в Израиль.

Галкин в апреле признался, что вынужден был вместе с семьей покинуть РФ, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества.

На протяжении последних месяцев Галкин неоднократно осуждал действия российских властей и армии. 22 апреля он заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам.

На своих концертах он высмеивает руководство и президента РФ.

Теги: Алла Пугачева, Грузия, урожай, Юрмала, Максим Галкин, шоумен, огурцы, помидоры
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