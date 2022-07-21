Галкин ответил на требование "вернуть Аллочку в Россию"

"Вы, Максим, выступайте где хотите и как хотите, но Аллочку, пожалуйста, верните в Россию. Вы же обещали ей спокойную жизнь, а теперь – что? Алла Борисовна, я уверена, очень хочет домой с детьми", – написала она.

Галкин ответил, сопроводив сообщение смеющимся до слез смайлом.

"Что значит: "Аллочку верните?" Она что, шифоньер?" – написал он.