Галкин ответил на требование "вернуть Аллочку в Россию"

"Вы, Максим, выступайте где хотите и как хотите, но Аллочку, пожалуйста, верните в Россию. Вы же обещали ей спокойную жизнь, а теперь – что? Алла Борисовна, я уверена, очень хочет домой с детьми", – написала она.
Галкин ответил, сопроводив сообщение смеющимся до слез смайлом.
"Что значит: "Аллочку верните?" Она что, шифоньер?" – написал он.
Галкин в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину осудил нападение России. После этого в РФ началась травля артиста. Вскоре стало известно, что он вместе с Пугачевой и детьми, Лизой и Гарри, уехал из России в Израиль, так как в России стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества.
На протяжении последних месяцев Галкин неоднократно осуждал действия российских властей и армии РФ. 22 апреля он заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам.