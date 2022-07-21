Бульвар Шоубиз
 
21 июля, 2022
 
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Галкин ответил на требование "вернуть Аллочку в Россию"

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Галкин посмеялся над комментарием подписчицы, касающимся Пугачевой
Галкин посмеялся над комментарием подписчицы, касающимся Пугачевой
Фото: maxgalkinru / Instagram

Российский шоумен Максим Галкин, выехавший из РФ в Израиль, 21 июля в Stories Instagram поделился комментарием одной из своих подписчиц, призвавших его вернуть в Россию жену, 73-летнюю певицу Аллу Пугачеву.

"Вы, Максим, выступайте где хотите и как хотите, но Аллочку, пожалуйста, верните в Россию. Вы же обещали ей спокойную жизнь, а теперь – что? Алла Борисовна, я уверена, очень хочет домой с детьми", – написала она.

Галкин ответил, сопроводив сообщение смеющимся до слез смайлом.

"Что значит: "Аллочку верните?" Она что, шифоньер?" – написал он.

Скриншот: maxgalkinru / Instagram
Скриншот: maxgalkinru / Instagram

Контекст:

Галкин в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину осудил нападение России. После этого в РФ началась травля артиста. Вскоре стало известно, что он вместе с Пугачевой и детьми, Лизой и Гарри, уехал из России в Израиль, так как в России стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества.

На протяжении последних месяцев Галкин неоднократно осуждал действия российских властей и армии РФ. 22 апреля он заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам.

Теги: Алла Пугачева, Россия, Украина, Израиль, война, вторжение, Максим Галкин, певица, шоумен
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