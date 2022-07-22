"Какая у меня красотка". Галкин снял Пугачеву на видео без фильтров. Видео

Ролик продублирован на фан-странице певицы в Instagram.
"Едем в гости к Лайме. Какая у меня красотка сидит. Без фильтров. Естественная красота", – прокомментировал происходящее в кадре Галкин.
После этого он рассказал о своих грядущих концертах в Эстонии.
"Обеспечивает семью. Молодец", – похвалила в ответ Пугачева мужа.
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Галкин и Пугачева поженились в 2011 году. В 2017-м обвенчались. Дети пары – Лиза и Гарри –двойняшки. Их 18 сентября 2013 года родила суррогатная мать. У Пугачевой от прошлых отношений есть взрослая дочь – певица Кристина Орбакайте.
В первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину Галкин осудил нападение России. После этого в РФ началась травля артиста. Вскоре стало известно, что он с Пугачевой и детьми уехал из России в Израиль.
Галкин в апреле признался, что вынужден был вместе с семьей покинуть РФ, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества.
На протяжении последних месяцев Галкин неоднократно осуждал действия российских властей и армии. 22 апреля он заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам.