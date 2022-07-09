"Кайфовая пара", "И любовь искренняя". Галкин показал ролик о жизни с Пугачевой

В ролике, авторами которого стали поклонники Пугачевой и Галкина, показаны семейный отдых пары, их выступления на сцене, а также запечатлены моменты совместного досуга с детьми.

"Замечательная семья. И дети по-настоящему счастливые. И любовь искренняя", – отреагировали в сети.

"Кайфовая пара", – написали фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)