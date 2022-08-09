"О, Ева, ты такая сексуальная лиса!" 47-летняя Лонгория показала свою прогулку в шортах

"Счастливого понедельника! Не забудьте добавить немного красок в свою неделю!" – написала она.
Лонгория снялась в джинсовых шортах и облегающем топе с выкатами по бокам и на груди. Образ она дополнила шляпой.
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"О, Ева, ты такая сексуальная лиса!" – прокомментировал подписчик josephchavez4871.
Ева Лонгория наиболее широко известна по роли Габриэль Солис в телесериале "Отчаянные домохозяйки" (2004–2012).
Также она снялась в фильмах "Девушка моих кошмаров", "Невеста с того света", "Низшее образование", "Нет мужчин – нет проблем", "Кристиада", "Дора и Затерянный город".