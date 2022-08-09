"О, Ева, ты такая сексуальная лиса!" 47-летняя Лонгория показала свою прогулку в шортах

Лонгория: Не забудьте добавить немного красок в свою неделю! Фото: evalongoria / Instagram

"Счастливого понедельника! Не забудьте добавить немного красок в свою неделю!" – написала она.

Лонгория снялась в джинсовых шортах и облегающем топе с выкатами по бокам и на груди. Образ она дополнила шляпой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Eva Longoria Baston (@evalongoria)

"О, Ева, ты такая сексуальная лиса!" – прокомментировал подписчик josephchavez4871.