"Единственная и неповторимая", "Убийственный огонь". Агилера вышла на сцену в боди и ботфортах. Видео

Агилера вышла на сцену в блестящем боди с изображением языков пламени, ботфортах и с собранными в высокий хвост волосами. Она станцевала в окружении своего балета.

"Люблю вас, Лондон", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Christina Aguilera (@xtina)

"Единственная и неповторимая", – прокомментировал подписчик nickyjuniorpop.

"Убийственный огонь", – отметил etienneortega.