"Единственная и неповторимая", "Убийственный огонь". Агилера вышла на сцену в боди и ботфортах. Видео

Агилера вышла на сцену в блестящем боди с изображением языков пламени, ботфортах и с собранными в высокий хвост волосами. Она станцевала в окружении своего балета.
"Люблю вас, Лондон", – написала она.
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"Единственная и неповторимая", – прокомментировал подписчик nickyjuniorpop.
"Убийственный огонь", – отметил etienneortega.
Кристина Агилера родилась 18 декабря 1980 года. Она обладательница шести премий "Грэмми" и одной "Латинской Грэмми". Награждена Государственным департаментом США за вклад в участие в борьбе с голодом. Является послом Всемирной продовольственной программы и ООН.