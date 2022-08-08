63-летняя Мадонна опубликовала свое изображение без одежды и белья

"Не занимайтесь сексом с королевами", – написала Мадонна.
Певица сопроводила песню вертящейся пластинкой со своим изображением. Она нарисована в полный рост, без одежды и нижнего белья.
Видео можно посмотреть здесь.
Подписчики отреагировали на пост.
"Шедевр", – заявил legacyofmadonna.
"О боже мой!" – написал marcelinoolivier09.
Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась 16 августа 1958 года в штате Мичиган (США).
20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. В дискографии певицы 14 студийных альбомов.
Мадонну занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую коммерчески успешную исполнительницу в истории. За профессиональную карьеру певицы было продано свыше 300 млн ее альбомов и синглов. Она семикратная обладательница премии "Грэмми".