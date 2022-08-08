Бульвар Шоубиз
 
08 августа, 2022
 
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63-летняя Мадонна опубликовала свое изображение без одежды и белья

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Мадонна: Не занимайтесь сексом с королевами
Мадонна: Не занимайтесь сексом с королевами
Фото: madonna / Instagram

63-летняя американская певица Мадонна 7 августа разместила в Instagram отрывок совместного трека Break My Soul с американской певицей Бейонсе.

"Не занимайтесь сексом с королевами", – написала Мадонна.

Певица сопроводила песню вертящейся пластинкой со своим изображением. Она нарисована в полный рост, без одежды и нижнего белья.

Видео можно посмотреть здесь.

Подписчики отреагировали на пост.

"Шедевр", – заявил legacyofmadonna.

"О боже мой!" – написал marcelinoolivier09.

Контекст:

Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась 16 августа 1958 года в штате Мичиган (США).

20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. В дискографии певицы 14 студийных альбомов.

Мадонну занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую коммерчески успешную исполнительницу в истории. За профессиональную карьеру певицы было продано свыше 300 млн ее альбомов и синглов. Она семикратная обладательница премии "Грэмми".

Теги: Мадонна, видео, Бейонсе, певица, белье, одежда
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