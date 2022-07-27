Мадонна о выходе на улицы Нью-Йорка: Я до сих пор чувствую, как меня держат высокие здания и душное небо, и крысы, и близость людей

"Я до сих пор чувствую, как меня держат высокие здания и душное небо, и крысы, и близость людей. Это снова и снова напоминает мне, что никогда не нужно забывать, откуда я родом: кровь, пот и слезы, одиночество, борьба, но больше всего – мечта, которая держала меня на плаву, как спасательную лодку", – написала она.

Мадонна отметила, что в мире есть много более красивых мест, но нет места лучше, чем Нью-Йорк.

"Неумолимая и не прощающая. Она не выносит дураков.. Но она научит вас, как выжить. Надеюсь, очень скоро я смогу рассказать свою историю", – написала певица.

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