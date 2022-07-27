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27 июля, 2022
 
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"Разведка локации". 63-летняя Мадонна прогулялась по ночному Нью-Йорку

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В августе Мадонне исполнится 64 года
В августе Мадонне исполнится 64 года
Фото: madonna / Instagram

63-летняя американская певица Мадонна 26 июля разместила в Instagram ролик, в котором показала, как гуляет по улицам и танцует на проезжей части.

Ролик Мадонна сняла ночью в Нью-Йорке.

Певица предстала в черной футболке, широких брюках и очках с темными стеклами.

"Разведка локации", – написала она.

Контекст:

Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась 16 августа 1958 года в штате Мичиган (США).

20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. В дискографии певицы 14 студийных альбомов.

Мадонну занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую коммерчески успешную исполнительницу в истории. За профессиональную карьеру певицы было продано свыше 300 млн ее альбомов и синглов. Она семикратная обладательница премии "Грэмми".

Теги: Мадонна, Нью-Йорк, певица, ролик
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