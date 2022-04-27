"Совсем не подходит, нужно от него уйти". 63-летняя Мадонна рассталась с 28-летним бойфрендом – СМИ

Мадонна официально не прокомментировала эту информацию, но 26 апреля в Instagram Stories разместила пост, где рассказала о необходимости расставаться с человеком, который не подходит.
"Когда в твоей жизни есть тот, кто тебе совсем не подходит, Бог будет использовать его, чтобы причинить тебе боль, до тех пор, пока ты не поймешь, что нужно от него уйти", –написала артистка.
Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась в 1958 году в штате Мичиган. 20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. В дискографии певицы 14 студийных альбомов.
Мадонна дважды была замужем – за актером Шоном Пенном (1985–1989) и режиссером Гаем Ричи (2000–2008), у нее двое родных детей и трое усыновленных.
О романе певицы с участником ее балета Уильямсом в декабре 2019 года сообщило издание Daily Mail после того, как Мадонну сфотографировали с ним на балконе отеля. После этого артистка перестала скрывать отношения, время от времени публикуя совместные снимки с танцором в Instagram.