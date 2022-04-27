"Совсем не подходит, нужно от него уйти". 63-летняя Мадонна рассталась с 28-летним бойфрендом – СМИ

Мадонна официально не прокомментировала эту информацию, но 26 апреля в Instagram Stories разместила пост, где рассказала о необходимости расставаться с человеком, который не подходит.

"Когда в твоей жизни есть тот, кто тебе совсем не подходит, Бог будет использовать его, чтобы причинить тебе боль, до тех пор, пока ты не поймешь, что нужно от него уйти", –написала артистка.

Скриншот: madonna / Instagram