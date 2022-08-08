Как выглядела Ротару в юности. Могилевская обнародовала редкое фото

Певица разместила архивное фото своей коллеги, на котором Ротару запечатлена в юности.

"Многая лета, София Михайловна!" – написала Могилевская.

7 августа Ротару исполнилось 75 лет.

Контекст:

В свой день рождения Ротару призвала подписчиков поддержать благотворительный проект, который помогает женам и детям украинских военнослужащих.

"Немного необычная для меня роль, не привыкла помогать на публику, еще сложнее мне просить о помощи. Но хочу обратиться с просьбой поддержать тех, кому сейчас тяжело, кто действительно нуждается в нашей помощи. Давайте вместе сделаем это доброе дело", – написала она.

28 февраля, на пятый день войны, Ротару опубликовала в Instagram фото украинского флага, сообщив, что на тот момент находилась в Киеве. "Свобода стоит дорого, это правда. Но неужели она стоит того, чтобы российские ракеты уничтожали мирных жителей, детей и разрушали города Украины?" – добавила она.