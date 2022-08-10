Звезда сериала "Сваты" Кошмал рассказала, как отреагировала на то, что Добронравов поддержал агрессию России

"Никак. Сейчас есть более важные вещи", – отметила Кошмал.

Она разместила фото с желтыми и ярко-голубыми сухоцветами, прикрепленными пластырем к сорочке.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Кошмал выезжала из Киева во Львов, а в июне снова вернулась в столицу. Об этом актриса сообщала в Instagram. Она занимается волонтерской деятельностью в пользу ВСУ.

В конце июня 2022 года Добронравов посетил госпиталь с российскими оккупантами в Самаре.

2 ноября 2017 года стало известно, что СБУ запретила Добронравову въезд в Украину на три года за поездки в Крым и поддержку аннексии полуострова. В интервью 2014 года, обнародованном на YouTube-канале 1tvnetru, актер говорил, что "Крым должен был вернуться в состав России". 28 ноября Минкульт Украины внес Добронравова в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности государства. Тогда же Государственное агентство Украины признало недействительными прокатные удостоверения на все сезоны сериала "Сваты", в котором снимался Добронравов.

Продюсер "Сватов", нынешний президент Украины Владимир Зеленский (тогда он еще не занимался политикой и руководил студией "Квартал 95) раскритиковал решение по "Сватам". Он сказал, что, если Добронравов нарушил украинские законы, "он обязан сюда не въезжать". "Но связи между товарищем Добронравовым и тысячей людей, которые работали над этим проектом последние 15 лет, извините меня, никакой нет", – заявил тогда Зеленский.

В январе 2018 года телеканал "1+1" подал в суд на Минкульт Украины и Госкино относительно запрета "Сватов".

В марте 2019 года Окружной административный суд Киева признал противоправным запрет на въезд в Украину Добронравову и аннулировал запрет на трансляцию некоторых фильмов с его участием, в том числе сериала "Сваты". Суд пришел к выводу, что СБУ с нарушениями составила справку об основаниях для запрета въезда в Украину Добронравову, поэтому все остальные решения, принятые на основании этой справки, были признаны противоправными и отменены. В мае апелляционный суд оставил это решение в силе. В июне Минкульт Украины исключил Добронравова из списка лиц, угрожающих нацбезопасности, а СБУ сняла ему запрет на въезд в Украину.

В интервью каналу ICTV, которое вышло в октябре 2021 года, президент Зеленский высказал мнение, что применять одинаковые санкции в отношении художественных фильмов с участием российских артистов нельзя, каждый кейс надо рассматривать отдельно. Он также подчеркнул, что "Сваты" были сняты еще до высказываний Добронравова.