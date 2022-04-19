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19 апреля, 2022
 
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"Не ждите, когда война закончится, живите уже сегодня". Звезда "Сватов" Кошмал призвала к физической активности

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Кошмал: Я уверена, что любая физическая активность может спасти вас от тяжелого эмоционального состояния
Кошмал: Я уверена, что любая физическая активность может спасти вас от тяжелого эмоционального состояния
Фото: smorkovkina / Instagram

Украинская актриса Анна Кошмал призвала своих подписчиков заниматься физической активностью даже во время войны. Об этом она написала 18 апреля в Instagram.

"За эти два месяца тело замерзло от страха. Мой стресс выражается ознобом и дрожью. Когда мне кажется, что я уже привыкла ко всем ужасам войны, замечаю, как снова трясусь и мерзну, бессознательно. Только пару раз я смогла нормально помедитировать и освободить мозги от мусора. И вот я решила наконец-то взять себя в руки и практиковала. И это сообщение здесь для того, чтобы вам посоветовать этот самый мощный антидепрессант. Потому что я уже не помню себя такой легкой и улыбающейся, как сегодня. Друзья, я уверена, что любая физическая активность может спасти вас от тяжелого эмоционального состояния. Не ждите, когда война закончится, живите уже сегодня", – призвала актриса.

Кошмал не уточнила, в какой стране и городе она находится.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Кошмал начала сниматься в кино в 2011 году. Известность актрисе принесла роль Жени в сериале "Сваты".

В 2017 году Кошмал вышла замуж. Артистка не афиширует имя мужа. Летом 2018 года у пары родился сын Михаил.

Кошмал в первые дни войны вместе с семьей пряталась в бомбоубежище. В начале апреля актриса сообщила, что они с сыном покинула дом.

Теги: война России против Украины, актриса, Анна Кошмал
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