"Не ждите, когда война закончится, живите уже сегодня". Звезда "Сватов" Кошмал призвала к физической активности

Кошмал: Я уверена, что любая физическая активность может спасти вас от тяжелого эмоционального состояния Фото: smorkovkina / Instagram

"За эти два месяца тело замерзло от страха. Мой стресс выражается ознобом и дрожью. Когда мне кажется, что я уже привыкла ко всем ужасам войны, замечаю, как снова трясусь и мерзну, бессознательно. Только пару раз я смогла нормально помедитировать и освободить мозги от мусора. И вот я решила наконец-то взять себя в руки и практиковала. И это сообщение здесь для того, чтобы вам посоветовать этот самый мощный антидепрессант. Потому что я уже не помню себя такой легкой и улыбающейся, как сегодня. Друзья, я уверена, что любая физическая активность может спасти вас от тяжелого эмоционального состояния. Не ждите, когда война закончится, живите уже сегодня", – призвала актриса.

Кошмал не уточнила, в какой стране и городе она находится.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anna Koshmal (@smorkovkina)

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