"Не ждите, когда война закончится, живите уже сегодня". Звезда "Сватов" Кошмал призвала к физической активности

"За эти два месяца тело замерзло от страха. Мой стресс выражается ознобом и дрожью. Когда мне кажется, что я уже привыкла ко всем ужасам войны, замечаю, как снова трясусь и мерзну, бессознательно. Только пару раз я смогла нормально помедитировать и освободить мозги от мусора. И вот я решила наконец-то взять себя в руки и практиковала. И это сообщение здесь для того, чтобы вам посоветовать этот самый мощный антидепрессант. Потому что я уже не помню себя такой легкой и улыбающейся, как сегодня. Друзья, я уверена, что любая физическая активность может спасти вас от тяжелого эмоционального состояния. Не ждите, когда война закончится, живите уже сегодня", – призвала актриса.
Кошмал не уточнила, в какой стране и городе она находится.
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Кошмал начала сниматься в кино в 2011 году. Известность актрисе принесла роль Жени в сериале "Сваты".
В 2017 году Кошмал вышла замуж. Артистка не афиширует имя мужа. Летом 2018 года у пары родился сын Михаил.
Кошмал в первые дни войны вместе с семьей пряталась в бомбоубежище. В начале апреля актриса сообщила, что они с сыном покинула дом.