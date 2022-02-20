"Мамина копия", "Как две капли воды". Звезда "Сватов" Кошмал удивила подписчиков сети схожестью с сыном

"Моя необъятная любовь и радость, мой ангел, мое спасение и утешение. Каждый раз, когда я смотрю в эти голубые глаза, все на свете теряет свое значение", – подписала она публикацию, которая собрала больше 70 тыс. лайков.

"Мамина копия", – написала i_chernyshek.

"Удивительно похожи", – отметила пользователь mrsketrin.

"Вы такие чудесные и милые. Сын похож на маму, как две капли воды", – прокомментировала фото l_u_i_z_a56.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anna Koshmal (@smorkovkina)