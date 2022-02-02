"Лучшая мотивация". Звезда "Сватов" Кошмал сделала шпагат, стоя на голове

Публикация Анны Кошмал за пару часов собрала больше 50 тыс. лайков в соцсети Фото: smorkovkina / Instagram

"А тем временем я", – подписала она публикацию, которая за пару часов собрала больше 50 тыс. лайков в соцсети.

"Вы – лучшая мотивация", – прокомментировала ignatova0102.

"Умничка, спортсменка, чудесная актриса и, наконец, просто красавица!" – отметил пользователь lyuktorg.

"Невероятная", – написала yourdande_.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anna Koshmal (@smorkovkina)