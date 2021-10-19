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Зеленский: Ахеджакова не виновата в том, что фильм был снят 30 лет назад, а сейчас кто-то сошел с ума. Страдать из-за этого любимые фильмы не должны

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Зеленский: На кого-то давят, а кто-то ляпнул, но не успел исправиться. Много разных кейсов. Я считаю, что страдать из-за этого любимые фильмы не должны
Зеленский: На кого-то давят, а кто-то ляпнул, но не успел исправиться. Много разных кейсов. Я считаю, что страдать из-за этого любимые фильмы не должны
Фото: president.gov.ua

Применять одинаковые санкции в отношении художественных фильмов с участием российских артистов нельзя, каждый кейс надо рассматривать отдельно, считает президент Украины Владимир Зеленский. Такое мнение он высказал в интервью каналу ICTV, которое вышло 18 октября.

"Я считаю, что нельзя применять ко всем одинаковые санкции. Сериал ["Сваты"] был снят еще до войны с Россией. Там были любимые актеры. Один из этих актеров сказал неправильные вещи относительно оккупации Крыма, неправильные с точки зрения украинского гражданина. Его за это не пускали в Украину. Эти санкции правильные", – заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что "Сваты" были сняты еще до некорректных высказываний российского актера Федора Добронравова.

Президент также спросил, как следует поступать с советскими фильмами, в частности, с участием актрисы Лии Ахеджаковой, которая поддерживает независимость Украины, но в старых проектах могла участвовать вместе с актерами, которые теперь находятся под украинскими санкциями.

"Она не виновата в том, что фильм был снят 30 лет назад, а сейчас кто-то сошел с ума. Вы понимаете? На кого-то давят, а кто-то ляпнул, но не успел исправиться. Много разных кейсов. Я считаю, что страдать из-за этого любимые фильмы не должны", – сказал Зеленский. 

Контекст:

22 ноября 2017 года стало известно, что СБУ запретила Добронравову въезд в Украину на три года за поездки в Крым и поддержку аннексии полуострова. В интервью 2014 года, обнародованном на YouTube-канале 1tvnetru, актер говорил, что "Крым должен был вернуться в состав России". 28 ноября Минкульт Украины внес Добронравова в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности государства. Государственное агентство Украины признало недействительными прокатные удостоверения на все сезоны сериала "Сваты".

Основатель "Студии "Квартал 95", продюсер "Сватов" Зеленский заявил, что, по его мнению, сериал на украинском телевидении тоже запретят. "Сначала поборите кумовство, а потом будете бороться со "Сватами", – обратился он к СБУ.

Зеленский сказал, что если Добронравов нарушил украинские законы, "он обязан сюда не въезжать". "Но связи между товарищем Добронравовым и тысячей людей, которые работали над этим проектом последние 15 лет, извините меня, никакой нет... Если задача – просто забрать этот сериал у людей, вы так и скажите, а не придумывайте различные поводы", – заявил он.

В СБУ ответили Зеленскому, что у спецслужбы нет полномочий запрещать сериалы, поскольку "это исключительно компетенция Минкульта".

10 января 2018 года телеканал "1+1" подал в суд на Минкульт Украины и Госкино относительно запрета "Сватов".

27 марта 2019 года Окружной административный суд Киева признал противоправным запрет на въезд в Украину Добронравову и аннулировал запрет на трансляцию некоторых фильмов с его участием, в том числе сериала "Сваты".

10 апреля Добронравов выступил со спектаклем "Ловушка для мужа" в оккупированном Россией Севастополе, сообщал сайт "Крым.Реалии".

В мае 2019 года апелляционный суд оставил в силе снятие запрета с сериала "Сваты" и разрешил въезд в Украину Добронравову. Минкульт Украины исключил Добронравова из списка лиц, угрожающих нацбезопасности. СБУ сняла запрет Добронравову на въезд в Украину.

Теги: кино, культура, Лия Ахеджакова, фильм, Владимир Зеленский, черный список, Федор Добронравов, Сваты
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