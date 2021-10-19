Зеленский: Ахеджакова не виновата в том, что фильм был снят 30 лет назад, а сейчас кто-то сошел с ума. Страдать из-за этого любимые фильмы не должны

Зеленский: На кого-то давят, а кто-то ляпнул, но не успел исправиться. Много разных кейсов. Я считаю, что страдать из-за этого любимые фильмы не должны Фото: president.gov.ua

"Я считаю, что нельзя применять ко всем одинаковые санкции. Сериал ["Сваты"] был снят еще до войны с Россией. Там были любимые актеры. Один из этих актеров сказал неправильные вещи относительно оккупации Крыма, неправильные с точки зрения украинского гражданина. Его за это не пускали в Украину. Эти санкции правильные", – заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что "Сваты" были сняты еще до некорректных высказываний российского актера Федора Добронравова.

Президент также спросил, как следует поступать с советскими фильмами, в частности, с участием актрисы Лии Ахеджаковой, которая поддерживает независимость Украины, но в старых проектах могла участвовать вместе с актерами, которые теперь находятся под украинскими санкциями.

"Она не виновата в том, что фильм был снят 30 лет назад, а сейчас кто-то сошел с ума. Вы понимаете? На кого-то давят, а кто-то ляпнул, но не успел исправиться. Много разных кейсов. Я считаю, что страдать из-за этого любимые фильмы не должны", – сказал Зеленский.